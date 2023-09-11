Дания отправит Украине крупный пакет помощи

Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине на $830 млн, включающий танки и боевые машины пехоты, сообщает BBC.

По данным датского Минфина, большая часть средств будет выделена до конца 2023 года.

Новый пакет помощи включает в себя «танки, боевые машины пехоты, боеприпасы для танков и орудия ПВО», сказано в сообщении.

Это 12-й и самый крупный пакет, который Дания передала Украине с момента начала российского вторжения.

Данное решение было принято перед очередной встречей союзников Украины в формате «Рамштайн». На таких конференциях каждый месяц обсуждается выделение военной помощи Киеву.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно посетила Киев и ранее на встрече с Владимиром Зеленским пообещала передать Украине 19 истребителей F-16.

В этом году Дания также передала Украине танки Leopard 2.