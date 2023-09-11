Google ответит на обвинения в монополизации рынка

Судебное разбирательство в отношении Google по обвинению в монополизации интернет-поиска начнется во вторник в Вашингтоне (США). Министерство юстиции США запустило это дело в 2020 году, его исход может повлиять на взаимоотношения миллионов пользователей с интернетом. Эксперты считают, что результаты могут в корне изменить функционирование IT-сектора, сообщает Semafor.

Основное обвинение заключается в том, что Google использует свое доминирующее положение, чтобы ограничивать конкурентов. Это первый случай, когда правительство США обратилось к суду с обвинениями против Google. Министерство юстиции также поддержало иск, который был подан против Google генеральными прокурорами 38 штатов в отношении контроля над рекламой. Несмотря на отказ в некоторых обвинениях, судья Амит П. Мехта допустил рассмотрение других, в частности, утверждений о том, что контракты Google с производителями смартфонов ущемляют конкурентов.

По данным обвинения, Google вкладывает миллиарды долларов, чтобы ее сервис был по умолчанию установлен в качестве основного на различных устройствах, что мешает доступу к продукции конкурентов. Кроме того, Google обвиняется в заключении соглашений, запрещающих партнёрам сотрудничать с другими поисковиками.

Этот процесс может выяснить границы государственного вмешательства в регулировании технологических компаний. В контексте растущего числа исков против крупных технологических компаний, таких как Meta и Amazon, этот случай указывает на возможные изменения в подходе государства к роли технологических гигантов на рынке, сообщает The New York Times.