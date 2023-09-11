Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:24

Российский лидер Владимир Путин, выступая на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме, в еще более расширенном формате, озвучил тезис, который российские чиновники повторяют уже давно. Он сказал о том, что ситуация, возникшая вокруг Лачинской дороги и Карабаха в целом, вызвана признанием премьер-министром Армении в Праге территориальной целостности Азербайджана. Путин заявил, что Армения сама таким образом определила статус Карабаха, поэтому России здесь «уже ничего не поделать», поскольку признание территориальной целостности Азербайджана в границах Азербайджанской ССР от 1991 года было именно решением Еревана, и Москва к этому решению никак не причастна.

Отвечая на вопрос о претензиях Армении к РФ и ОДКБ, основанных на том, что Россия якобы не оказала необходимой помощи, Путин заметил: «Если Армения признала, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана, о чем речь-то? Ключевая составляющая всей проблемы – статус Карабаха – был определен самой Арменией. В этом же вся проблема». В словах российского президента есть железная логика. Дело в том, что официальная Москва в своем письменном заявлении, опубликованном еще 15 июля этого года, заявила, что она, в результате признания Арменией территориальной целостности Азербайджана в границах 1991 года, «кардинально изменила» условия трехстороннего заявления от 10 ноября, поэтому ответственность за судьбу армянского населения Карабаха ложится на Армению, а не на третью сторону (то есть Россию). Заключается заявление следующими словами: «В этих условиях… следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности». На эту публикацию официальный Баку отреагировал довольно жестко. В заявлении МИД Азербайджана сказано, что трехстороннее заявление МИД России от 10 ноября и заявление от 15 июля 2023 года, комментирующее мирный процесс, вызывают «непонимание и разочарование». Приведем высказывание азербайджанского МИД: «Данное заявление Министерства иностранных дел РФ не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион. Недопустимо, чтобы МИД России интерпретировал и обуславливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что Армения, оккупировавшая наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана». Однако Путин в своем выступлении повторяет тезисы из заявления МИД России от 15 июля и пытается донести до армянской общественности, что, если дорога Лачин-Ханкенди, как и прежде, не будет работать в формате коридора, или если Азербайджан попытается восстановить свой полный суверенитет над бывшим Нагорно-Карабахским регионом, то «виноват» в этом будет исключительно Пашинян. Иными словами, Путин намекает на то, что если бы Пашинян не согласился на четырехстороннюю декларацию, появившуюся в результате переговоров между Алиевым, Пашиняном, Макроном и Мишелем в Праге в октябре прошлого года, и продолжил предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, то Россия, возможно, «могла бы что-то сделать».

Как ранее заявлял Путин, Россия предложила сторонам вариант, который сохранит вопрос статуса Карабаха «для будущих поколений». Однако руководство Армении отдало предпочтение переговорам при посредничестве Вашингтона и Брюсселя, направленным на разработку мирного плана, предусматривающего признание Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана. Напомним, что в ответ на озвученное Россией предложение Никол Пашинян заявил, что Армения согласилась с планом, предложенным Россией, но Азербайджан его отверг. Россия же, как утверждает Пашинян, не предприняла особых усилий, чтобы навязать этот план Азербайджану, и попросту сняла его с обсуждения. И вот теперь Путин заявляет, что признание Пашиняном бывшего Нагорно-Карабахского региона (нынешнего Карабахского экономического района) частью Азербайджана ограничило возможности России в регионе. Фактически о том, что вопрос статуса Карабаха больше не стоит, президент Ильхам Алиев заявил сразу после окончания 44-дневной войны. Он мотивировал это тем, что Азербайджан выиграл эту войну и освободил свои территории от военной оккупации. Армения является побежденной стороной и не может предъявлять каких-либо требований об особом «статусе» этого региона. Решительная политика Азербайджана, дипломатические, политические и военные шаги, предпринятые после войны, заставили руководство Армении через два года официально отказаться от своих «статусных» претензий, и Пашинян подтвердил это письменно в Праге.