Путин: не виноватый я, Пашинян сам пришел! главная тема
Российский лидер Владимир Путин, выступая на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме, в еще более расширенном формате, озвучил тезис, который российские чиновники повторяют уже давно. Он сказал о том, что ситуация, возникшая вокруг Лачинской дороги и Карабаха в целом, вызвана признанием премьер-министром Армении в Праге территориальной целостности Азербайджана.
Путин заявил, что Армения сама таким образом определила статус Карабаха, поэтому России здесь «уже ничего не поделать», поскольку признание территориальной целостности Азербайджана в границах Азербайджанской ССР от 1991 года было именно решением Еревана, и Москва к этому решению никак не причастна.
Отвечая на вопрос о претензиях Армении к РФ и ОДКБ, основанных на том, что Россия якобы не оказала необходимой помощи, Путин заметил: «Если Армения признала, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана, о чем речь-то? Ключевая составляющая всей проблемы – статус Карабаха – был определен самой Арменией. В этом же вся проблема».
В словах российского президента есть железная логика. Дело в том, что официальная Москва в своем письменном заявлении, опубликованном еще 15 июля этого года, заявила, что она, в результате признания Арменией территориальной целостности Азербайджана в границах 1991 года, «кардинально изменила» условия трехстороннего заявления от 10 ноября, поэтому ответственность за судьбу армянского населения Карабаха ложится на Армению, а не на третью сторону (то есть Россию). Заключается заявление следующими словами: «В этих условиях… следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности».
На эту публикацию официальный Баку отреагировал довольно жестко. В заявлении МИД Азербайджана сказано, что трехстороннее заявление МИД России от 10 ноября и заявление от 15 июля 2023 года, комментирующее мирный процесс, вызывают «непонимание и разочарование».
Приведем высказывание азербайджанского МИД:
«Данное заявление Министерства иностранных дел РФ не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион.
Недопустимо, чтобы МИД России интерпретировал и обуславливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что Армения, оккупировавшая наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана».
Однако Путин в своем выступлении повторяет тезисы из заявления МИД России от 15 июля и пытается донести до армянской общественности, что, если дорога Лачин-Ханкенди, как и прежде, не будет работать в формате коридора, или если Азербайджан попытается восстановить свой полный суверенитет над бывшим Нагорно-Карабахским регионом, то «виноват» в этом будет исключительно Пашинян. Иными словами, Путин намекает на то, что если бы Пашинян не согласился на четырехстороннюю декларацию, появившуюся в результате переговоров между Алиевым, Пашиняном, Макроном и Мишелем в Праге в октябре прошлого года, и продолжил предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, то Россия, возможно, «могла бы что-то сделать».
Как ранее заявлял Путин, Россия предложила сторонам вариант, который сохранит вопрос статуса Карабаха «для будущих поколений». Однако руководство Армении отдало предпочтение переговорам при посредничестве Вашингтона и Брюсселя, направленным на разработку мирного плана, предусматривающего признание Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана. Напомним, что в ответ на озвученное Россией предложение Никол Пашинян заявил, что Армения согласилась с планом, предложенным Россией, но Азербайджан его отверг. Россия же, как утверждает Пашинян, не предприняла особых усилий, чтобы навязать этот план Азербайджану, и попросту сняла его с обсуждения.
И вот теперь Путин заявляет, что признание Пашиняном бывшего Нагорно-Карабахского региона (нынешнего Карабахского экономического района) частью Азербайджана ограничило возможности России в регионе.
Фактически о том, что вопрос статуса Карабаха больше не стоит, президент Ильхам Алиев заявил сразу после окончания 44-дневной войны. Он мотивировал это тем, что Азербайджан выиграл эту войну и освободил свои территории от военной оккупации. Армения является побежденной стороной и не может предъявлять каких-либо требований об особом «статусе» этого региона. Решительная политика Азербайджана, дипломатические, политические и военные шаги, предпринятые после войны, заставили руководство Армении через два года официально отказаться от своих «статусных» претензий, и Пашинян подтвердил это письменно в Праге.
Он признал, что вопрос карабахских армян является внутренним делом Азербайджана, и согласился с тем, что права и безопасности этих армян должны стать предметом переговоров между представителями Баку и Ханкенди. Азербайджан выступил с инициативой установления диалога с карабахскими армянами и назначил для этого специального представителя. Но армянская сторона заявила, что переговоры между Баку и Ханкенди «должны вестись в рамках международного формата», и теперь чинит препятствия для начала процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха в Азербайджан.
С другой стороны, хотя Армения устно выразила признание территориальной целостности Азербайджана в Брюсселе и письменно в Праге, такие заявления должны быть юридически закреплены в форме мирного договора. Пророссийская оппозиция Армении оказывает давление на Пашиняна, чтобы тот не подписывал такой документ. Иными словами, реваншистские силы в Армении надеются, что, в случае отстранения Пашиняна от власти, его заявления о признании территориальной целостности Азербайджана также станут недействительными. Но здесь возникает, как кажется, два ключевых вопроса:
1. Можно ли из нынешней позиции российского руководства сделать вывод, что если Пашинян, согласившийся признать Карабах частью Азербайджана, будет отстранен от власти реваншистами, поведение Москвы действительно изменится?
2. Не пытается ли официальная Москва донести до армянского общества послание о том, что снова будет оказывать поддержку Еревану, если там сменится власть?
Возможно, на фоне последнего выступления Путина стоит задуматься над этими двумя не вполне риторическими вопросами.