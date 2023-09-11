Награжден полицейский, поцеловавший азербайджанский флаг

Напоним, что ранее в сети распространилось видео, на котором перед отборочным матчем Евро-2024 между Турцией и Арменией турецкий полицейский находит у болельщика при входе на стадион флаг Азербайджана.

Он аккуратно сложил его, поцеловал и под аплодисменты отдал материю своей помощнице, которая тоже несколько раз поднесла флаг к губам.