Турция поддерживает Азербайджан, как и во время 44-дневной войны

Турция поддерживает братский Азербайджан, как и во время 44-дневной войны. Как передают турецкие СМИ, об этом заявил официальный представитель Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик.

Отвечая на вопрос о так называемых «выборах», проведенных сепаратистским режимом в Карабахе, Челик отметил, что они абсолютно незаконны.

«Выборы», проведенные в Карабахе, не имеют никакой законности, Турция их отвергает. Грузия и США также отвергли их, что важно», — сказал Челик.

Челик также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган солидарен с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Отказ от агрессии будет в интересах граждан Армении. Проведение так называемых выборов наносит удар процессу стабильности. Турция поддерживает братский Азербайджан, как и во время войны в Карабахе. Мы также поддерживаем мир в регионе. Мы считаем, что заявления некоторых государств, усиливающие напряженность и направленные против законных позиций Азербайджана, неверны», — заявил Челик.