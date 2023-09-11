Правительство Украины подало в суд по меньшей мере на две западные военные компании за нарушение контрактных обязательств и невозврат гонораров, уплаченных Киевом за обеспечение сделок, сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что Минобороны Украины столкнулось с серией скандалов, связанных с закупками в то время, как войска продолжают борьбу с полномасштабным российским вторжением. За 18 месяцев боевых действий украинские силы стали сильно зависеть от западного оружия.

Шесть иностранных фирм, включая две американские, частично не выполнили свои контрактные обязательства, хотя и произвели частичные поставки или вернули деньги.

Однако две европейские компании не выполнили контракты вовсе и не вернули авансовый платеж. В отношении этих поставщиков принимаются юридические меры, заявили в Минобороны Украины. Названия компаний военное ведомство не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность.