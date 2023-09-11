Что обсуждалось на заседании Экономического совета

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на заседании подробно обсуждались прогнозные показатели сводного и государственного бюджетов на 2024 год и последующие три года, подготовленных на основе приоритетов и целей, намеченных президентом Азербайджана на 2024 год и среднесрочный период, основные версии, использованные в бюджетных прогнозах, показатели целей по параметрам бюджетного порядка, бюджетная политика в 2024-2027 годах, приоритеты национальных расходов, финансирование программы Великого возвращения, параметры рамок среднесрочных расходов, прогнозы социально-экономического развития по среднесрочному периоду и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова и министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

По итогам заседания подведомственным структурам были даны соответствующие поручения, связанные с передачей Кабинету министров Азербайджана всех документов и сведений, входящих в бюджетный пакет на 2024 год для представления президенту Азербайджана.