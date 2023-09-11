Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:37

Не прошло и недели после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил Среднесрочную программу правительства Турции, где была изложена комплексная стратегия по снижению инфляции, содействию экономическому росту и решению различных ключевых проблем. И вот Всемирный банк объявил о возможности предоставления стране пакета помощи в размере 35 млрд долларов для реализации этого проекта! Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек и глава турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан долго обсуждали вопрос о предоставлении такой поддержи с руководством Всемирного банка. После ознакомления с новой программой Всемирный банк сообщил, что готов выделить еще 18 млрд долларов в дополнение к уже запланированным 17 млрд. Такая помощь станет хорошим подспорьем для решения многих проблем.

Комплексная программа Эрдогана рассчитана на три года и направлена на исправление кризисных явлений в экономике страны. Одним из основных ее компонентов является эффективная борьба с инфляцией. «Программа вернет инфляцию на разумный уровень. Наша важнейшая цель – снизить инфляцию до однозначных цифр в течение трех лет. Это трудно, но возможно», – заявил Шимшек. Очень хочется верить в то, что прогнозы министра финансов оправдаются. Но при всем этом слова Шимшека трудно воспринимать без определенной доли сомнения. Только подумайте: инфляция в Турции за 2022 год превысила 80%, неутешительны и прогнозы на год текущий. При этом, согласно новой программе правительства, в 2024 году инфляция должна составить 33% и постепенно снизиться до 8,6% к 2026 году. При этом планы президента Эрдогана не ограничиваются борьбой с инфляцией. По его словам, среди целей новой экономической программы — стремление Турции войти в число стран с высоким уровнем дохода. Правительство ожидает, что к завершению программы объем ВВП превысит 1,3 трлн долларов, а национальный доход на душу населения составит 14 855 долларов. А ведь еще по итогам прошлого года эти показатели составили всего 906 млрд долларов и 13 991 доллар соответственно… Но Эрдоган тверд в своем намерении. Ранее, коснувшись планов по решению проблемы инфляции и улучшению распределения доходов внутри страны, он четко заявил, что правительство не пойдет на компромиссы в вопросах экономического роста. Он также подчеркнул, что его правительство будет всеми силами содействовать инвестициям с высокой добавленной стоимостью и их финансированию.

В условиях высокой инфляции трудно говорить о появлении новых рабочих мест, ведь рост цен всегда сопровождается закрытием предприятий, а люди теряют работу. Поэтому не случайно, что в новой программе также уделяется большое внимание борьбе с безработицей. В частности, Эрдоган поставил цель снизить ее уровень до однозначных цифр, и эту цель он планирует достичь посредством запланированного увеличения возможностей трудоустройства с целью создания в среднем 909 тысяч новых рабочих мест ежегодно. А это в общей сложности составит 2,7 млн рабочих мест за трехлетний период действия программы – цифра, ощутимая даже для турецких масштабов. Большое значение в плане достижения поставленных целей глава государства, как и ранее, уделяет внешнеторговым отношениям, в том числе экспорту товаров и услуг. Так, по прогнозам турецкого лидера, экспорт должен превысить 300 млрд долларов, а еще 70 млрд долларов должны поступить от сферы туризма. Но и здесь нельзя отделаться от некоторых сомнений. Дело в том, что Турция – импортозависимая страна, и даже столь значительный рост доходов от экспорта не покроет расходы на импорт. Очевидно, Эрдоган намерен поднять экспорт товаров и стоимость услуг на исторический уровень. При этом он подчеркнул важность укрепления торговых отношений Турции с Евросоюзом путем обновления Таможенного союза и привлечения прямых иностранных инвестиций. Эрдогана, впрочем, трудно обвинить в популизме. Это доказывает и реальная экономическая ситуация в стране. Решительно изменив поход к практикуемой до этого монетарной политике, правительство за короткий срок добилось немалого. По словам председателя Центробанка, уже по итогам 2023 года инфляция в стране прогнозируется на уровне 58%, и Центробанк будет ужесточать денежно-кредитную политику для снижения инфляции до однозначного уровня. Кстати, по итогам июня инфляция уже замедлилась до 38,21%, что стало самым низким показателем за последние 18 месяцев.