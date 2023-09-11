Республиканцы готовятся к импичменту Байдена

В американском Конгрессе республиканцы под руководством спикера Палаты представителей Кевина Маккарти начнут расследование в отношении президента США Джо Байдена, которое может привести к процедуре импичмента, сообщает BBC.

Основными пунктами расследования будут вопросы о возможной коррупции, злоупотреблениях и препятствовании правосудию.

Хотя прямых доказательств против Байдена пока нет, у республиканцев есть вопросы к бизнес-активности его сына, Хантера Байдена.

Если расследование обнаружит нарушения, дело об импичменте может быть передано на рассмотрение в Сенат.

В отношении Хантера Байдена уже ведется федеральное расследование по подозрению в налоговых нарушениях, связанных с его бизнесом за границей.