МИД соболезнует Ливии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ливии. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы глубоко опечалены сообщениями о сильных наводнениях в Ливии, которые привели к огромным человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении МИД.

По последним данным, в результате наводнения в Ливии погибли 3 тыс. человек, пропавшими без вести считаются до 10 тыс. Особенно сильно пострадал прибрежный город Дерна, где прорвало плотину.