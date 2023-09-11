МИД соболезнует Ливии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ливии. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).
«Мы глубоко опечалены сообщениями о сильных наводнениях в Ливии, которые привели к огромным человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении МИД.
По последним данным, в результате наводнения в Ливии погибли 3 тыс. человек, пропавшими без вести считаются до 10 тыс. Особенно сильно пострадал прибрежный город Дерна, где прорвало плотину.
Devastating news came from #Libya on massive floods caused huge loss of lives is deeply saddened us.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 12, 2023
We send our heartfelt condolences to the families of the victims & wish speedy recovery to injured ones.
During this challenging time our prayers is with 🇱🇾.