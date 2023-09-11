Саакашвили о планах Путина

Что случится, если Украина объявит о перемирии сейчас? Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии, а Грузию и Молдову он просто проглотит. Об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в статье, опубликованной в «Украинской правде».

«После Революции роз в Грузии и Оранжевой революции в Украине Путин почувствовал смертельную угрозу. Он отравил Ющенко и мобилизовал все свои войска…

Следующая составляющая российской военной машины – это Пятая колона, которая включает людей типа Медведчука и Иванишвили, Шори и Плахотнюка. Их цель, используя российские деньги вкупе с награбленными на месте, — захватить власть. В Грузии им это удалось благодаря Иванишвили…

Именно эта Пятая колона обвиняла Грузию в провоцировании России в 2008 году и Украину в том, что она сама навлекла на себя Крым и Майдан в 2014 году...

Что случится, если Украина объявит о перемирии сейчас? А случится то, что через год-два она обязательно падет, и Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии. А Грузию и Молдову он просто проглотит по ходу, практически без особого приложения сил», — пишет Саакашвили.