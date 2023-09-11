Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:05

«Вероятность новой войны на Южном Кавказе возрастает. В этой опасной ситуации Армения делает ставку на дипломатическую конфронтацию с Россией, которая всегда считалась ее союзником», - говорится в статье, опубликованной в аналитическом издании Евросоюза International Politics and Society (IPS-Journal). Издание пишет, что Армения больше не ожидает ни военной, ни политической поддержки от Москвы. При этом российские власти пытаются восстановить свое влияние на Южном Кавказе, в то время как Ереван постепенно разворачивается в сторону Запада.

«Растущая напряженность в регионе также является признаком того, что время господства российского влияния подходит к концу. Готова ли Европа заполнить возникший вакуум?», задается риторическим вопросом европейский аналитик. IPS-Journal ссылается на новости о том, что Армения и Азербайджан снова стягивают военные силы к своим границам. Журнал напоминает, что ранее Ереван признал территориальную целостность соседней страны, но хочет обеспечения безопасности армян, проживающих в Карабахе. Армения в этом вопросе не в силах самостоятельно отстаивать свою позицию и потому надеется на международную поддержку. Москва осознает ослабевание своего влияния и вынуждена заново выстраивать политические приоритеты на Южном Кавказе. Если раньше Кремль был заинтересован в сохранении статус-кво, то теперь открыто говорит о том, что армянское население Карабаха всё-таки должно перейти в подчинение Баку. Армения при этом понимает, что перед лицом растущих военных рисков и в условиях прекращения поддержки со стороны России терять ей нечего и следует идти до конца. Разочарование Еревана в московском покровительстве растет с 2020 года. Кремль дистанцировался от Пашиняна и хочет, чтобы к власти в стране пришли связанные с Москвой прежние авторитарные силы.

В журнале цитируется интервью Пашиняна, данное итальянской газете La Repubblica, где премьер-министр Армении назвал расчет на то, что безопасность его страны будет обеспечена Россией, «стратегической ошибкой». После этих слов последовали конкретные действия со стороны армянских элит: на прошлой неделе Армения впервые отправила на Украину гуманитарную помощь, а супруга Пашиняна посетила Киев. «Хотя руководство Армении очень симпатизирует Украине, оно до сих пор воздерживалось от прямой поддержки киевского режима из-за собственной зависимости от России. Тот факт, что поддержка в конце концов была оказана, вероятно, не является случайным», — отмечает IPS-Journal. Издание также напоминает о проводимых Арменией совместных военных учениях с США, вызывавших недовольство Москвы: «Весьма удивительно, что Армения и США в середине сентября объявили о совместной военной подготовке миротворцев. Эта новость, вероятно, является чисто политическим заявлением, поскольку Армения, как известно, не сильна в роли миротворца, хотя у нее есть некоторый опыт работы в Косово и Афганистане. И вот из Москвы тут же последовала гневная реакция. Впрочем, еще большее недовольство Кремля вызвало начало ратификации парламентом Армении Римского статута (учредительного договора Международного уголовного суда). Официально это связано с тем, что Армения собирается обвинить Азербайджан в нарушении международного права, но фактически этот шаг означает, что Путин больше не сможет посещать Армению из-за угрозы ареста».