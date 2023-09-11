Владимир Путин может рассматривать возможность размещения северокорейских военнослужащих у границы между Россией и Украиной. Об этом говорится в экспертной оценке Сун Юн Ли, специалиста по Северной Корее, приведенной на Sky News.

Ли также подчеркивает, что, несмотря на резолюцию ООН 2017 года, многие северокорейские рабочие все еще находятся в России.

Эксперт отмечает, что из-за больших потерь в вооруженном конфликте России может потребоваться дополнительная рабочая сила.

При этом Ли подчеркивает, что в Северной Корее правительство рассматривает своих граждан с прагматической точки зрения, не придавая значения человеческой жизни и жизням собственного народа.

Ли утверждает, что у Северной Кореи есть запасы вооружения, которые она может предоставить России.

«Когда дело доходит до военной мощи, Северная Корея - это не шутка», — отметил эксперт.

По его словам, обе страны будут рассматривать эту встречу как отвечающую их «национальным интересам».

«Господину Киму необходимо было посетить господина Путина, потому что он стремится получить от России более совершенные военные технологии», — убежден Ли.