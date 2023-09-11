Шольц об имперских амбициях Путина

Путин ослеплён имперскими фантазиями о господстве. Как передает BILD, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На конференции международной католической общины св. Эгидия в Берлине Шольц выразил свое мнение относительно ситуации в Украине.

Он подчеркнул, что пацифисты имеют право осуждать кровопролитие, но иногда необходимо противостоять агрессору вооруженным путем.

Шольц утверждает: «Каждый день они [украинцы] защищают свою свободу, свою родину, свою жизнь от имперских, исторически ослеплённых фантазий о господстве правителя в Кремле».

Шольц опроверг данные о том, что в марте 2022 года Россия и Украина были близки к мирному соглашению, которое заблокировали США и Великобритания.

«Всё, что было возможно на основе взаимопонимания, было разрушено. Потому что российский президент использовал время лишь для того, чтобы перегруппировать войска в Украине после неудавшейся атаки на Киев и начать нападение на восток Украины».

Шольц считает, что ключ к миру — признание Россией необходимости вывода войск. Только после этого, по его мнению, начнутся реальные переговоры с участием украинской стороны.