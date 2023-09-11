В Баку судят грабителей: украли драгоценности на десятки тысяч долларов

Завершено предварительное расследование по уголовному делу Узеира Байрамова, Ниязи Мамедова и Намика Байрамова, обвиняемых в краже в крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет Эльдар Исмаилов. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Отметим, что обвиняемые были задержаны 6 апреля текущего года. Подсудимые похитили драгоценности на сумму более 110 тысяч долларов. Следователи выяснили, что награбленное преступники впоследствии поделили.

Потерпевшим по уголовному делу признан Тапан Сельджук Махмуд.