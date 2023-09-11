Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:48

Администрация Джо Байдена выдала разрешение зарубежным банкам о переводе 6 миллиардов замороженных долларов Ирана. Решение об этой сделке, как уже сообщал haqqin.az, было принято месяц назад, но только в минувший понедельник о ней был проинформирован Конгресс США. Перевод будет осуществлен из банка Южной Кореи, где эти деньги хранятся, в банк Катара, и они станут доступными иранским властям. Однако полностью использовать эту сумму по своему усмотрению Тегеран не сможет. Тегеран сможет лишь использовать деньги на так называемые гуманитарные цели - покупку необходимых продовольственных товаров и предоставление услуг, которые не запрещают международные санкции, введенные против Ирана.

Однако, несмотря на ограниченность этой акции, Белый дом видит ее как важнейший шаг, направленный на освобождение пятерых американских граждан в Иране. В обмен Соединенные Штаты, помимо разморозки 6 миллиардов, освободят 5 иранцев, которые содержатся в тюрьмах страны. В августе Иран перевел четырех американских граждан - бизнесменов Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза из тюрьмы Эвин под домашний арест. Имена двух других американцев по требованию их родственников не разглашены. Намази арестовали еще в 2015 году, он был обвинен в шпионаже и приговорен к 10 годам тюрьмы. Тахбаза арестовали в 2018 и судили по той же статье. Как пишет Washington Post, нынешняя сделка по их освобождению, к которой вплотную приблизились две стороны, «станет крупнейшим прорывом в отношениях двух стран, которые были в течение долгого времени чрезвычайно враждебными». Они и сейчас отмечены многочисленными темными пятнами — дальнейшим продвижением иранской ядерной программы, продолжением военной помощи Ирана России в ее агрессии против Украины и жестоким подавлением диссидентов. Издание отмечает, что пока не ясно, когда завершится взаимный обмен заключенными и перевод 6 миллиардов долларов в Катар.

Однако американские СМИ полагают, что вся операция должна быть проведена на следующей неделе, до открытия в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН. И Джо Байден, и иранский президент Ибрахим Раиси будут в ней участвовать. Эта сделка с иранцами между тем добавляет проблем хозяину Белого дома. Несмотря на ее ограниченность она вызвала ожесточенную критику со стороны республиканцев в Конгрессе. «Выплата этих иранских средств «лишь побудит врагов Америки проводить захваты заложников», - считает конгрессмен Майкл Макколл из Техаса, ключевая фигура комитета Палаты представителей по иностранных делам. Его особенно возмутило то, что о ней, судя по всему, сообщат до 16 сентября, когда исполнится годовщина со дня убийства иранской полицией нравов 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Конгрессмена Макколла горячо поддерживают и другие его коллеги. Сенатор Чак Грэссли из Айовы говорит, что это «является глупостью для США - быть шантажированными Ираном для того, чтобы финансировать терроризм, который является сердцевиной его внешней политики».