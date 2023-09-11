Накануне стратегической сделки Вашингтона с Тегераном: «пять на пять» наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Администрация Джо Байдена выдала разрешение зарубежным банкам о переводе 6 миллиардов замороженных долларов Ирана. Решение об этой сделке, как уже сообщал haqqin.az, было принято месяц назад, но только в минувший понедельник о ней был проинформирован Конгресс США.

Перевод будет осуществлен из банка Южной Кореи, где эти деньги хранятся, в банк Катара, и они станут доступными иранским властям. Однако полностью использовать эту сумму по своему усмотрению Тегеран не сможет. Тегеран сможет лишь использовать деньги на так называемые гуманитарные цели - покупку необходимых продовольственных товаров и предоставление услуг, которые не запрещают международные санкции, введенные против Ирана.

На что сможет Иран потратить разблокированные деньги?

Однако, несмотря на ограниченность этой акции, Белый дом видит ее как важнейший шаг, направленный на освобождение пятерых американских граждан в Иране. В обмен Соединенные Штаты, помимо разморозки 6 миллиардов, освободят 5 иранцев, которые содержатся в тюрьмах страны.

В августе Иран перевел четырех американских граждан - бизнесменов Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза из тюрьмы Эвин под домашний арест. Имена двух других американцев по требованию их родственников не разглашены.

Намази арестовали еще в 2015 году, он был обвинен в шпионаже и приговорен к 10 годам тюрьмы. Тахбаза арестовали в 2018 и судили по той же статье.

Как пишет Washington Post, нынешняя сделка по их освобождению, к которой вплотную приблизились две стороны, «станет крупнейшим прорывом в отношениях двух стран, которые были в течение долгого времени чрезвычайно враждебными». Они и сейчас отмечены многочисленными темными пятнами — дальнейшим продвижением иранской ядерной программы, продолжением военной помощи Ирана России в ее агрессии против Украины и жестоким подавлением диссидентов. Издание отмечает, что пока не ясно, когда завершится взаимный обмен заключенными и перевод 6 миллиардов долларов в Катар.

Намази арестовали еще в 2015 году, он был обвинен в шпионаже и приговорен к 10 годам тюрьмы

Однако американские СМИ полагают, что вся операция должна быть проведена на следующей неделе, до открытия в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН. И Джо Байден, и иранский президент Ибрахим Раиси будут в ней участвовать.

Эта сделка с иранцами между тем добавляет проблем хозяину Белого дома. Несмотря на ее ограниченность она вызвала ожесточенную критику со стороны республиканцев в Конгрессе.

«Выплата этих иранских средств «лишь побудит врагов Америки проводить захваты заложников», - считает конгрессмен Майкл Макколл из Техаса, ключевая фигура комитета Палаты представителей по иностранных делам. Его особенно возмутило то, что о ней, судя по всему, сообщат до 16 сентября, когда исполнится годовщина со дня убийства иранской полицией нравов 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Конгрессмена Макколла горячо поддерживают и другие его коллеги. Сенатор Чак Грэссли из Айовы говорит, что это «является глупостью для США - быть шантажированными Ираном для того, чтобы финансировать терроризм, который является сердцевиной его внешней политики».

Конгрессмен Майкл Макколл из Техаса протестует. Республиканцы рвут и мечут

Того же мнения и сенатор Том Коттон из Арканзаса, который обвиняет Байдена в том, что тот «платит худшему в мире спонсору терроризма».

Европейские союзники США, наоборот, приветствуют достижение этой сделки, которая, как они считают, расчистит путь для более плодотворных переговоров с Ираном по его ядерной программе. Однако перспективы достижения нового ядерного соглашения взамен того, что было подписано 6-ю странами в 2015 году (его порвал Дональд Трамп в 2018-ом) весьма туманны. И это не добавит очков Джо Байдену на выборах. Он во время последней кампании пообещал вернуться к ядерной сделке, но не смог этого добиться. Все последние годы Тегеран отказывался вести прямые переговоры с Вашингтоном и настаивал на участии третьих сторон, которые выступили бы в качестве посредников.