Накануне стратегической сделки Вашингтона с Тегераном: «пять на пять» наша корреспонденция
Администрация Джо Байдена выдала разрешение зарубежным банкам о переводе 6 миллиардов замороженных долларов Ирана. Решение об этой сделке, как уже сообщал haqqin.az, было принято месяц назад, но только в минувший понедельник о ней был проинформирован Конгресс США.
Перевод будет осуществлен из банка Южной Кореи, где эти деньги хранятся, в банк Катара, и они станут доступными иранским властям. Однако полностью использовать эту сумму по своему усмотрению Тегеран не сможет. Тегеран сможет лишь использовать деньги на так называемые гуманитарные цели - покупку необходимых продовольственных товаров и предоставление услуг, которые не запрещают международные санкции, введенные против Ирана.
Однако, несмотря на ограниченность этой акции, Белый дом видит ее как важнейший шаг, направленный на освобождение пятерых американских граждан в Иране. В обмен Соединенные Штаты, помимо разморозки 6 миллиардов, освободят 5 иранцев, которые содержатся в тюрьмах страны.
В августе Иран перевел четырех американских граждан - бизнесменов Сиамака Намази, Эмада Шарги и Морада Тахбаза из тюрьмы Эвин под домашний арест. Имена двух других американцев по требованию их родственников не разглашены.
Намази арестовали еще в 2015 году, он был обвинен в шпионаже и приговорен к 10 годам тюрьмы. Тахбаза арестовали в 2018 и судили по той же статье.
Как пишет Washington Post, нынешняя сделка по их освобождению, к которой вплотную приблизились две стороны, «станет крупнейшим прорывом в отношениях двух стран, которые были в течение долгого времени чрезвычайно враждебными». Они и сейчас отмечены многочисленными темными пятнами — дальнейшим продвижением иранской ядерной программы, продолжением военной помощи Ирана России в ее агрессии против Украины и жестоким подавлением диссидентов. Издание отмечает, что пока не ясно, когда завершится взаимный обмен заключенными и перевод 6 миллиардов долларов в Катар.
Однако американские СМИ полагают, что вся операция должна быть проведена на следующей неделе, до открытия в Нью-Йорке Генеральной ассамблеи ООН. И Джо Байден, и иранский президент Ибрахим Раиси будут в ней участвовать.
Эта сделка с иранцами между тем добавляет проблем хозяину Белого дома. Несмотря на ее ограниченность она вызвала ожесточенную критику со стороны республиканцев в Конгрессе.
«Выплата этих иранских средств «лишь побудит врагов Америки проводить захваты заложников», - считает конгрессмен Майкл Макколл из Техаса, ключевая фигура комитета Палаты представителей по иностранных делам. Его особенно возмутило то, что о ней, судя по всему, сообщат до 16 сентября, когда исполнится годовщина со дня убийства иранской полицией нравов 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
Конгрессмена Макколла горячо поддерживают и другие его коллеги. Сенатор Чак Грэссли из Айовы говорит, что это «является глупостью для США - быть шантажированными Ираном для того, чтобы финансировать терроризм, который является сердцевиной его внешней политики».
Того же мнения и сенатор Том Коттон из Арканзаса, который обвиняет Байдена в том, что тот «платит худшему в мире спонсору терроризма».
Европейские союзники США, наоборот, приветствуют достижение этой сделки, которая, как они считают, расчистит путь для более плодотворных переговоров с Ираном по его ядерной программе. Однако перспективы достижения нового ядерного соглашения взамен того, что было подписано 6-ю странами в 2015 году (его порвал Дональд Трамп в 2018-ом) весьма туманны. И это не добавит очков Джо Байдену на выборах. Он во время последней кампании пообещал вернуться к ядерной сделке, но не смог этого добиться. Все последние годы Тегеран отказывался вести прямые переговоры с Вашингтоном и настаивал на участии третьих сторон, которые выступили бы в качестве посредников.