Румыния строит бетонные бомбоубежища около границы с Украиной, сообщает BBC.

Издание сообщает о строительстве Румынией бетонных бомбоубежищ у границы с Украиной после обнаружения обломков российского дрона на своей территории.

В районе Плауру, граничащем с украинским Измаилом, размещены два таких убежища, строительством которых занимаются 50 румынских военных, передает агентство AFP.

Эти сооружения предназначены для защиты местных жителей. Reuters утверждает, что обнаруженный беспилотник был запущен в ходе российских атак на украинские порты и разбился неподалеку от румынской границы.

Кроме того, по данным AFP, Румыния усилила меры безопасности в своем воздушном пространстве.