Латвия закрывает въезд для российских автомобилей

Автомобили с российскими номерами перестали пропускать через границу Латвии с Беларусью и Россией. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на таможенное управление при Службе госдоходов Латвии.

В случае, если водитель откажется соблюдать требования таможни, в том числе вернуться Россию или Беларусь, автомобиль может быть конфискован.

Данный запрет начал действовать с 18:00 по местному времени (19:00 по бакинскому).

Однако из Латвии на автомобилях с российскими номерами выезд разрешен, если они используются в качестве личного транспорта. Подобное ограничение ранее было введено Литвой.

Еврокомиссия 8 сентября разъяснила условия ввоза из России, ограничив ввоз личных автомобилей и вещей из списка в 150 позиций. Тем не менее, данная рекомендация предоставляет странам ЕС право на индивидуальное решения по введению запретов.