Разбился российский Су-24
В Волгоградской области разбился российский военный самолет Су-24. Инцидент произошел в Калачевском районе, примерно в 5 км от хутора Лошки, сообщают российские Telegram-каналы.
К месту крушения направлены спасательные бригады.
Mash информирует, что самолет Су-24 совершал учебный полет, и на его борту не было вооружения.
В настоящее время идет поиск пилотов, и пока неясно, удалось ли им катапультироваться.
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