Разбился российский Су-24

В Волгоградской области разбился российский военный самолет Су-24. Инцидент произошел в Калачевском районе, примерно в 5 км от хутора Лошки, сообщают российские Telegram-каналы.

К месту крушения направлены спасательные бригады.

Mash информирует, что самолет Су-24 совершал учебный полет, и на его борту не было вооружения.

В настоящее время идет поиск пилотов, и пока неясно, удалось ли им катапультироваться.