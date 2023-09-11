Болгария о «закадычной дружбе» Баку и Софии

Болгария и Азербайджан являются не только стратегическими партнерами, но и истинными друзьями, которые активно сотрудничают в различных сферах. Об этом в Софии на встрече с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой заявил президент Болгарии Румен Радев.

Радев подчеркнул глубокие связи между двумя странами. Президент Болгарии отметил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона, упомянув проекты, такие как газовый интерконнектор с Грецией и проект Solidarity Ring. Эти инициативы обеспечивают безопасные поставки азербайджанского газа в страны ЕС. Президент также отметил открытие офиса Socar в Софии.

"Азербайджан является надежным партнером и имеет ключевое значение для обеспечения энергетической диверсификации не только Болгарии, но и ЕС", — подчеркнул Радев.

Радев и Гафарова обсудили возможности для расширения сотрудничества в различных областях, включая экономику, технологии, автопром, образование и культуру.

Радев также выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения между Софией и Баку для укрепления связей.