ООН осудила Армению: «Уважайте территориальную целостность Азербайджана!»

«Мы хотели бы напомнить о резолюциях Совета Безопасности ООН, подтверждающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и призвать Армению уважать их в полной мере», - говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в связи с проведенными армянскими сепаратистами «выборами» в Карабахском регионе Азербайджана.

Официальный представитель добавил, что генсек ООН призывает Армению и Азербайджан активизировать усилия по долгосрочной нормализации отношений во имя мира и безопасности в регионе.