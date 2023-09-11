В Шемахе мужчина с ножом напал на двух женщин

12 сентября примерно в 19:00 в полицию поступила информация о том, что жители Шемахинского района Бабаева Эльмира (1997 г. р.) и Бабаева Гюнель (2000 г.р.) были доставлены в больницу.

Как сообщили haqqin.az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенного расследования был задержан супруг Э.Бабаевой, Бабаев Новруз, 1996 года рождения.

Он подозревается в нападении на обеих женщин.

По данному факту проводится расследование.