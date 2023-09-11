Минобороны о фейках Армении

Информация о том, что 12 сентября около 20:30 подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Кильсякенд, абсолютно ложна. Об этом сообщается в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении», — говорится в сообщении военного ведомства.