Минобороны о фейках Армении
Информация о том, что 12 сентября около 20:30 подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Кильсякенд, абсолютно ложна. Об этом сообщается в заявлении Минобороны Азербайджана.
«Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении», — говорится в сообщении военного ведомства.
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