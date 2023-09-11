Болгария критикует Армению: действия Еревана расходятся со словами

Председатель Национального собрания Болгарии Росен Желязков выразил озабоченность по поводу «президентских выборов» самопровозглашенного режима, созданного Арменией в Карабах ском регионе Азербайджана. Эти «выборы» не соответствуют утверждениям армянского руководства о признании территориальной целостности Азербайджана. Это заявление было сделано во время его встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Желязков подчеркнул важность принципа территориальной целостности, основанного после 1945 года, и указал на потенциальные конфликты, которые могут возникнуть из-за его нарушения.

Он сказал: «Сложившаяся в настоящее время ситуация требует не просто озвучивания заявлений, а подписания соглашения, которое обеспечит долгосрочный мир. Действия должны соответствовать озвученным заявлениям».

В завершении он подтвердил поддержку Болгарии мирного плана Азербайджана и выразил надежду, что в результате переговоров с участием посредников скоро будет подписано мирное соглашение.