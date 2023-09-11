Apple представила новый iPhone 15

Корпорация Apple представила на презентации Wonderlust новый iPhone 15. Смартфоны следующего поколения сохранили прежний дизайн, но получили более совершенные экраны, новейшие процессоры и аккумуляторы повышенной емкости. Об этом представители компании сообщили во время трансляции на YouTube.

Новый смартфон выпустили в двух версиях: iPhone 15 с экраном 6,1 дюйма и iPhone 15 Plus размером 6,7 дюйма. Оба смартфона теперь включают функцию Dynamic Island, ранее доступную только в моделях Pro и Pro Max.

В iPhone 15 используется чип A16 Bionic. Аккумуляторы обновлены так, чтобы устройство могло функционировать в течение дня без необходимости перезарядки.

Кроме того, компания отказалась от порта Lightning в пользу USB-C. Также были внесены усовершенствования в камеру: основной объектив теперь имеет разрешение 48 Мп, а телеобъектив — 12 Мп с двойным оптическим зумом. Алгоритмы обработки изображений также были оптимизированы.

Смартфоны предлагаются в пяти различных оттенках и уже доступны для покупки по цене $799 и $899.