Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Болгарии

12 сентября состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым . Информацию об этом распространил Отдел по связям с общественностью и прессы азербайджанского парламента.

Стороны выразили удовлетворение темпами развития двусторонних отношений, подчеркнув особое значение 2015 года, когда было подписано совместное заявление о стратегическом сотрудничестве. Было отмечено ключевое значение энергетики в контексте экономических отношений.

Н.Денков отметил роль межпарламентского взаимодействия и приветствовал приезд председателя азербайджанского парламента. Сахиба Гафарова акцентировала внимание на инвестиционном потенциале Азербайджана и его роли в транспортном секторе. Денков выразил интерес к сотрудничеству в области транспорта, логистики, фармацевтики и IT.

В ходе встречи обсуждались гуманитарные вопросы, и особое внимание уделялось тесным культурным и историческим связям между двумя народами. Проекты, такие как реставрация музея-заповедника Трапезица в 2016 году и подписание меморандума о побратимстве между городом Шуша и Велико-Тырново в 2022 году, были выделены как примеры успешного сотрудничества.

Гафарова также затронула ситуацию в регионе после Отечественной войны 2020 года, которая привела к восстановлению целостности территории Азербайджана. Она обратила внимание Денкова на ложную информацию, распространяемую Арменией относительно Лачинской дороги, подчеркивая, что дорога остается открытой и действует как часть азербайджанской территории. Гафарова также подчеркнула, что армянские жители Карабаха являются гражданами Азербайджана и будут обладать равными правами с другими гражданами страны. Наконец, она опровергла заявления Армении о гуманитарной ситуации в Карабахе, назвав их манипуляциями, направленными против Азербайджана.

На встрече была также поднята тема так называемых "президентских выборов", организованных незаконной кликой, созданной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Было подчеркнуто, что подобные действия являются нарушением суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и основ международного права.

"Азербайджанский народ хочет мира и стабильности. Несмотря на то, что Азербайджан был жертвой конфликта, именно он и выдвинул мирную инициативу для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права", — добавила спикер Милли Меджлиса.

В продолжение беседы обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.