Европейцы не хотят выдавать уклонистов Украине обновлено 01:38
Германия не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно немецкому законодательству, дезертирство и уклонение от военной службы не могут быть основанием для выдачи.
Кроме того, отказ от военной службы с оружием из соображений совести в Германии не только возможен, но и гарантируется конституцией, что является дополнительным препятствием для ведения процесса экстрадиции.
*** 00:21
Венгерские власти не будут экстрадировать в Украину украинских граждан призывного возраста, которые, возможно, скрываются от военной службы. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на интервью вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена для Hungary Today.
Шемьен подчеркнул, что Венгрия не проводит проверку статуса военнообязанных среди украинских беженцев и гарантирует их безопасность на территории страны.
«Каждый беженец из Украины в Венгрии — свободный человек, и он сам будет решать, оставаться ли ему тут или ехать дальше. Все беженцы из Украины в Венгрии в безопасности. Ни они, ни дети не будут выданы», — заявил вице-премьер.
Ранее подобную позицию высказала Австрия, отказавшись от экстрадиции украинских граждан призывного возраста.