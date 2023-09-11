Германия не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно немецкому законодательству, дезертирство и уклонение от военной службы не могут быть основанием для выдачи.

Кроме того, отказ от военной службы с оружием из соображений совести в Германии не только возможен, но и гарантируется конституцией, что является дополнительным препятствием для ведения процесса экстрадиции.