Сахиба Гафарова призывает осудить армянский сепаратизм

Так называемые «президентские выборы» незаконного режима, созданного Арменией в Карабах ском регионе Азербайджана, являются очередным явным нарушением суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Этот провокационный шаг является грубым нарушением конституции и законодательства Азербайджана, а также норм и принципов международного права. Как передает haqqin.az, об этом заявила находящаяся с официальным визитом в Болгарии спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с главой Национального собрания этой страны Росеном Желязковым.

Она отметила, что все члены международного сообщества в рамках своих обязательств по международному праву должны дать правильную политическую оценку этому акту, направленному против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выразить протест агрессивному сепаратизму и категорически осудить эту незаконную деятельность.

Она считает, что своими ложными и необоснованными заявлениями о «блокаде» и «гуманитарном кризисе» Армения ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, продолжает совершать военные провокации на неделимитированной границе и в Карабахском регионе. «Армения по прежнему оказывает техническую, военную и финансовую поддержку незаконно развернутым на территории Азербайджана вооруженным формированиям, нарушая ранее достигнутые договоренности и процесс нормализации», - сказала она.