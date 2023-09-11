Наказание послом

Офис президента Украины, столкнувшись с неудачами в попытках найти новую должность для бывшего главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, рассматривает возможность его назначения в Азербайджане, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В прошлом планы направить Гусева в Чехию столкнулись с отказом Праги, поскольку он, как пишут украинские СМИ, был замешан в коррупционных схемах во время его службы в Министерстве обороны Украины. Киев направил запрос на агреман (предварительное согласие на его кандидатуру) в Баку около месяца назад, но пока ответа от Азербайджана не последовало.

Газета пишет, что в ходе своей службы Гусев оставил след как неэффективный руководитель, в частности, в «Укроборонпроме», где не смог успешно реализовать реформы и другие важные проекты.

Издание указывает, что у Украины были бы более успешные двусторонние отношения с другими странами, если бы на руководящие дипломатические должности были назначены профессиональные дипломаты.

В статье отмечается, что Азербайджан играет ключевую роль для Украины в контексте диверсификации энергетических источников. Украина долгое время делала ставку на сотрудничество с Азербайджаном в надежде снизить свою энергетическую зависимость от России.

«И хотя сегодня двусторонние отношения далеко не стратегические, но все же Киев нуждается в Баку», — с опаской пишет автор.