Серия убийств в Швеции: полиция связывает с курдской ОПГ

В университетском городе Уппсала в Швеции банда под названием Kurdish Fox убила 13-летнего мальчика выстрелом в голову. За последнюю неделю было совершено три убийства, связанных с этой бандой, сообщает The Local.

На юге Стокгольма был найден мертвым человек. Было установлено, что тело принадлежит 13-летнему мальчику, работавшему на главаря банды Kurdish Fox Рава Маджида, этнического курда из Ирака. Интерпол разыскивает Рава Маджида, который известен как наркобарон.

Согласно данным, подтвержденным шведским государственным телевидением SVT, ранее в Швеции нашли тела двух 14-летних мальчиков. По полученной информации, дети были использованы бандой Kurdish Fox для сделки с оружием и были убиты курдскими преступниками из-за неспособности выполнить порученное задание.