Австрия не видит Турцию в ЕС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Die Welt потребовал остановить переговоры о вступлении Турции в Европейский союз.

Нехаммер подчеркнул: «Мы выступаем за дальнейшее сближение между Анкарой и Брюсселем, но полноправное членство Турции в ЕС невозможно представить. Важно быть честными в отношениях друг с другом. И это включает в себя официальное прекращение переговоров о членстве, замороженных уже много лет, и разработку новой концепции сотрудничества».

Тем не менее австрийский канцлер признал Турцию ключевым партнером ЕС и предложил создать форму партнерства на основе «взаимного доверия и сотрудничества в экономических и политических аспектах».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно высказывал недовольство тем, что Запад долгие годы препятствует вступлению Турции в ЕС.