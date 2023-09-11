Ракетный удар этой ночью был нанесен по судостроительному заводу в Севастополе, в результате удара пострадали, по предварительным данным, 24 человека. Об этом сообщил «глава властей» Севастополя Михаил Развожаев.

«Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Севморзавод — судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

По словам Развожаева, из 24 пострадавших четверо находятся в состоянии средней тяжести. На нескольких видео, опубликованных пользователями соцсетей из Севастополя, видно, что на территории завода произошло как минимум три мощных взрыва. Mash пишет, что жители города слышали не менее семи взрывов.

Примерно с 2:45 до 3:30 был перекрыт Крымский мост, о причинах не сообщалось.