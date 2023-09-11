Путин и Ким Чен Ын встретятся на космодроме Восточный

Информации из других источников об этом пока нет. Ранее предполагалось, что Ким и Путин проведут переговоры во Владивостоке, где в среду заканчивается Восточный экономический форум. Накануне Путин выступал на этом форуме.

Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся в среду на российском космодроме Восточный. Об этом сообщило японское агентство Киодо, сославшись на неназванного российского чиновника.

Владивосток находится недалеко от границы России и КНДР; космодром Восточный расположен в Амурской области, более чем в полутора тысячах километров от Владивостока.

Российские СМИ сообщают, что президент Владимир Путин прилетел на космодром Восточный. «Ожидается, что на космодром Восточный в самое ближайшее время приедет лидер КНДР Ким Чен Ын. Соответствующая подготовка идет на железнодорожной станции космодрома», — пишет Интерфакс.

По сведениям агентства, Киму покажут процесс сборки ракеты «Ангара», они с Путиным осмотрят строящийся стартовый комплекс для «Ангары» и стартовый комплекс для ракеты-носителя «Союз-2», а затем проведут переговоры.

О содержании переговоров стороны ничего не сообщали.

США считают, что Путин и Ким намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской армии. В ответ, как полагают американцы, Ким хочет получить от России продовольственную помощь и некоторые военные технологии.

Бронепоезд Ким Чен Ына въехал на территорию России еще ранним утром вторника. Через сутки после этого Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) известило, что Ким сказал встречавшим его российским чиновникам, что этот визит «символизирует стратегическую важность корейско-российских отношений».