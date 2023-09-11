В Баку опровергли заявление Минобороны Армении
В Министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию Минобороны Армении об обстреле в ночь на среду, 13 сентября, позиций вооруженных сил Армении со стороны ВС Азербайджана.
«Распространенная противоположной стороной информация об обстреле 13 сентября примерно в 03:40 позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа подразделениями азербайджанской армии не соответствует действительности», - говорится в сообщении военного ведомства.
«Мы решительно опровергаем информацию Министерства обороны Армении», - заявили в Минобороны Азербайджана.