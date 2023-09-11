Молдова депортировала руководителя «Sputnik Молдова» с 10-летним запретом на въезд в страну.

К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных.

Денисову выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Российского посла Олега Васнецова поставили в известность.