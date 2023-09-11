Спецоперация СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила подпольную сеть, организовавшую систему по незаконному переводу крупных сумм иностранной валюты из Европы в Азербайджан и в обратном направлении.

Одним из задержанных является гражданин Азербайджана Пярвиз Исмаилов.

Согласно обвинению, Исмаилов, войдя в сговор с иностранными гражданами, осуществлял незаконный перевод денежных средств в особо крупных размерах из зарубежных стран в Азербайджан и в обратном направлении.

В числе лиц, которым переводили денежные средства в Азербайджане, есть ранее привлеченные к ответственности за различные преступления против госбезопасности, а также члены радикальных экстремистских групп.

Решением Сабаильского районного суда в отношении Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.