Так, запущенная в 2021 году стипендиальная программа Technest начала свою деятельность с 618-ти студентов, а к концу 2023 года этот показатель обещает превысить 3000 человек. При этом уровень успешного трудоустройства выпускников Technest уже составляет 83%. Не менее знаковым проектом Агентства стал и Центр кибербезопасности Азербайджана (ЦКА), учрежденный в 2022 году совместно с известным израильским технологическим институтом Technion. В течение трех лет здесь пройдут обучение по специальности кибербезопасности около 1000 человек. А пока после интенсивной полугодовой учебной программы ЦКА выпустил первых 60 студентов, многие из которых уже нашли работу в столь значимой для национального цифрового суверенитета сфере.

Укрепление человеческих ресурсов в сфере ИКТ - одно из приоритетных направлений в условиях цифрового развития, где кадровый потенциал во многом определяет прогресс и будущее индустрии в целом. Исходя из этих реалий, Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) Азербайджана осуществило ряд проектов, ориентированных на рост числа ИКТ-специалистов в стране.

Сеть школ Holberton, основанная в Кремниевой долине, занимается подготовкой ИКТ-кадров на базе инновационной практической методологии peer-to-peer обучения (взаимного обучения студентов). С момента создания в 2016 году сеть расширилась до 33 кампусов на 4-х континентах, в которых обучается более 3500 студентов. Большинство выпускников Holberton School получили возможность карьерного роста в таких всемирно известных компаниях, как LinkedIn, Google, Tesla, Apple, Docker, Cisco, IBM, Santander Bank и другие.

Программа Holberton School, которая запускается при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития и спонсорстве группы компаний PASHA Holding, привнесет в Азербайджан опыт образовательной платформы мирового уровня, специализирующейся на компьютерных науках и программной инженерии.

Недавно министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев объявил в соцсетях о начале сотрудничества со всемирно известной сетью ИКТ-школ — Holberton School. Это очередной шаг в формировании квалифицированного человеческого капитала страны в области технологий.

Процесс отбора

Стать участником программы Holberton School может любой желающий старше 18 лет. Процесс отбора будет проходить в онлайн-формате: при регистрации на соответствующем веб-сайте заявителю будут предоставлены задания, состоящие из 3 шагов. На заключительном этапе представители Holberton в ходе собеседования оценят способности кандидатов к логическому и аналитическому мышлению. На данном этапе наличие знаний в области информатики или программирования не потребуется, но беседа будет проходить на английском языке, поэтому кандидатам необходимо обладать соответствующими языковыми навыками.

Занятия для отобранных студентов в рамках программы будут проходить очно с 9:00 до 18:00 ежедневно. Чтобы подать заявку для поступления в Holberton School, перейдите по ссылке на сайт: www.holbertonschool.com/apply

Более подробную информацию о программе можно найти на сайте: www.holbertonschool.com. Крайний срок регистрации заявок: 28 сентября 2023 г.

Занятия начнутся в октябре 2023 года.

Методология обучения

Метод преподавания в Holberton school отличается от традиционного. По утверждению руководства школы, в ходе занятий перед студентами ставятся задачи по программированию по принципу «от простого к сложному» (иногда с минимальными начальными указаниями для решения). А студенты ищут наиболее подходящие им инструменты решения этих задач, применяют их на практике, работают вместе и помогают друг другу. Формируется готовность к самоорганизации и самостоятельному решению проектных задач. По сути, это и есть коллективное, взаимное обучение на основе проектов, ставшее альтернативой устаревшему письменному, механическому запоминанию готовых уроков. Такая методология способствует лучшему пониманию базовых основ программирования, расширению базы знаний, повышению коммуникативных и межличностных/социальных навыков, развитию лидерских качеств и креативности.

Этим и объясняется, почему студенты Holberton School лучше подготовлены к работе в сфере высоких технологий и способны быстро освоить любую новую информацию, что обеспечивает их высокую адаптируемость в быстро меняющемся мире технологий.

Основатели Holberton school уверены в том, что сегодня наибольшую ценность представляют не сами знания, которые можно найти повсюду, а обладание навыками, необходимыми для изучения новых технологий, новых языков, новых систем программирования, и их школа — это место, где учащиеся становятся инновационными мыслителями, а не просто обработчиками информации.

Выпускники и студенты Holberton

С момента основания Holberton school в 2016 году среди выпускников школы были самые разные люди, многие из которых поступили туда без каких-либо специальных навыков, но в процессе обучения стали высокооплачиваемыми специалистами. Есть примеры, когда студенты прошли путь от преподавателя игры на гитаре до инженера-программиста с заработной платой в 90 тысяч долларов, от педагога колледжа до программиста Dropbox с окладом в 115 тысяч долларов, от представителя службы поддержки до инженера-программиста Apple.

Вот как отзывается о Holberton school бывший генеральный директор Linkedin Джефф Вайнер: «Holberton выпускает замечательных студентов уровня лучших университетов Лиги Плюща. Причем без лишних затрат времени или специальных условий для получения образования».

Комментарии выпускников Holberton также дают определенное понимание о подходе к образованию в данной сети школ. «До того как поступить в Holberton, я был шеф-поваром, а до этого ветеринаром военно-морского флота. Я устроился на работу в стартап под названием Naborly за 2 месяца до окончания первого курса. Holberton — отличная возможность начать карьеру в сфере технологий, независимо от того, на каком этапе жизни вы находитесь».

Основы сотрудничества Holberton School и İRİA

Основой партнерства школы Holberton и Агентства инноваций можно назвать схожесть взглядов в вопросе передового образования. İRİA, как отмечалось, неоднократно инициировало масштабные образовательные проекты в области ИКТ, в то время как Holberton находится в поисках новых решений в сфере технологического обучения.

Holberton заявляет о планах по обучению 300 азербайджанских студентов в 2024 году и по 500 студентов в каждый последующий год. По словам представителей Holberton School, школа в Азербайджане станет для них флагманской в евразийском регионе, и будет представлять собой своеобразный мост между Европой и Азией.

Также в Holberton утверждают, что эта инициатива может существенно сократить нехватку квалифицированной рабочей силы в ИКТ-индустрии, став своевременным решением и для тех, кто хочет поменять свою неактуальную профессию, приобретя новые навыки в технологической сфере. Обучение в школе предоставляет дополнительные возможности для качественной переквалификации человеческих ресурсов и в бизнес-секторе, где работает много людей, чьи профессиональные навыки и компетенции не соответствуют текущему темпу цифровой трансформации. Holberton может по запросу организовать адаптированную программу переквалификации, благодаря которой организации приобретут обратно своих же опытных сотрудников, но уже с современными навыками, а работники, применяя новые знания на старой работе, получат возможность оставаться востребованными еще долгое время.

- Мы очень гордимся тем, что являемся частью инновационного и технологического прогресса в Азербайджане - заявил генеральный директор Holberton School Network Флориан Бучер. - Учащиеся школы станут важным элементом экосистемы в качестве новаторов, внесших свой вклад в технологическое будущее страны.

В свою очередь, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов заявил:

- PASHA Holding всегда придавал большое значение развитию образования и инноваций в стране. Уверен, что открытие школы Holberton в Азербайджане и то особое внимание, которое она уделяет важным специальностям на национальном и мировом уровне, окажут положительное влияние на азербайджанскую молодежь.

Свое мнение о перспективах сотрудничества со знаменитой школой высказала и руководитель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева:

- Это партнерство между İRİA и школой Holberton знаменует собой поворотный момент для нас. Наша цель в рамках этой инициативы — предоставить молодым умам Азербайджана лучшие возможности.

В целом же можно сказать, что сотрудничество Агентства с Holberton, безусловно, станет еще одним важным шагом в сфере развития ИКТ-индустрии в нашей стране, где одним из главных ориентиров является развитие собственного квалифицированного человеческого капитала. Доступ к образованию мирового уровня поспособствует продвижению Азербайджана на пути к достижению основной цели – становлению в качестве передового центра цифровой трансформации региона.