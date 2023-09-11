Россия Армении: Не можешь дружить - научим, не хочешь - заставим

По ее словам, Россия рассчитывает, что у руководства Армении нет «катастрофичных планов рассорить народы двух стран».

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Я искренне надеюсь, что такой цели и задачи ни у кого в руководстве Армении нет. Потому что, на мой взгляд, это было бы катастрофично как раз для Армении», - сказала Захарова.

По ее словам, исторически Россия «не просто себя проявляла, а переподтверждала в качестве надежного союзника, друга, ближайшего партнера» Армении и армянского народа, «приходила на помощь в самые тяжелые моменты, поддерживала».

Захарова заявила, что Россия также «всегда умела радоваться достижениям Армении и принимать ее выбор даже тогда, когда не разделяла какие-то решения», подчеркнула Захарова.

«Но принимала, потому что уважала суверенный выбор этой страны», - отметила она.

По ее словам, отказ от такого отношения к Армении «пойдет на пользу и Армении и армянскому народу»: «Таких отношений не построить ни за год, ни за пять лет. Это же историческая база. Это проверенная временем история.

Самое главное - это история, идущая от души, от сердец людей. Она не просто конъюнктурна, не просто прописана где-то в программе и спущена людям на реализацию. Так думают люди в нашей стране, они так чувствуют, они с любовью относятся к этой стране, к этому народу. И вот так перечеркивать все… Я искренне надеюсь, что ни у кого подобных планов в руководстве Армении нет».