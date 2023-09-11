Более ста жителей Агалы возвращаются домой

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края. 13 сентября очередная группа граждан была отправлена в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района.

На этом этапе в село Агалы переселились еще 123 жителя.

Таким образом, в селе Агалы уже обеспечено постоянное проживание 649 человек.