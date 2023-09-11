Согласно плану подготовки на 2023 год, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) ВВС азербайджанской армии были выполнены боевые стрельбы.

В ходе стрельб боевые расчеты успешно выполнили задачи по выведению ЗРК «İldırım-8-ER» на стартовую позицию и подготовке к боевому применению, а также по обнаружению и уничтожению баллистической ракеты, запущенной условным противником.

Основное внимание при выполнении стрельб уделено совершенствованию навыков личного состава по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) противоракетной обороны, совершенствованию взаимодействия между экипажами и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.