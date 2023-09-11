Россия ударила по Одессе «Шахедами»: есть раненые

«Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения портовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий», — написал он в своем телеграм-канале.

В Одесской области в результате ночной атаки дронов Shahed есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Известно о шести пострадавших мирных жителях. Среди них три человека находятся в тяжелом состоянии, еще три — в среднем. Всех пострадавших доставили в больницу.

Силы обороны юга Украины объявили, что этой ночью в ходе отражения многочасового налета «шахедов» на дунайские порты Украины были сбиты 32 дрона, но некоторое их число прорвалось сквозь ПВО. «В течение 4,5 часа ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами […] 32 БПЛА типа „Шахед-131/1136“ сбито силами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В то же время Силы обороны юга Украины, как и до них глава администрации Одесской области Олег Кипер, признают, что были и попадания «шахедов». Сколько именно, они не сообщают. «К сожалению, попаданием по припортовой структуре повреждены нежилые здания, вызвано загорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован. Семеро гражданских водителей отправлены в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести», — сообщают Силы обороны.

По сообщениям украинских мониторинговых каналов, этой ночью российские «шахеды» атаковали прежде всего самый дальний от моря дунайский порт Украины, Рени.