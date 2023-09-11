США продолжат работать с Азербайджаном и Арменией

Вашингтон продолжит работу над урегулированием ситуации между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Как я уже говорил вчера, госсекретарь лично участвовал в этом процессе, проведя многочисленные контакты в течение последней недели.

За последние 24 часа по Агдамскому маршруту в Карабах проехала партия гуманитарных грузов, поэтому мы еще раз повторяем конкретный момент, свидетельствующий о важности этого вопроса: как краткосрочный вопрос – открытие обоих коридоров, и как более долгосрочный вопрос – достижение окончательной договоренности двумя странами», – подчеркнул он.

Миллер отметил, что не будет комментировать мнение, высказанное президентом России относительно Азербайджана и Армении.