В России атакован химический завод

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие», — сообщили в пресс-службе региона.

По данным СМИ, целью дрона был Редкинский химический завод. Дрон был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. При этом обломки беспилотника упали на территории завода и повредили склад.

Это вторая атака на химический завод — предыдущая произошла 5 сентября.

Редкинский опытный завод — одно из старейших предприятий химической промышленности в России. Он производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности.