В России атакован химический завод
Ночью 13 сентября силы противовоздушной обороны России сбили беспилотник над территорией Конаковского муниципального округа Тверской области.
«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие», — сообщили в пресс-службе региона.
По данным СМИ, целью дрона был Редкинский химический завод. Дрон был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. При этом обломки беспилотника упали на территории завода и повредили склад.
Это вторая атака на химический завод — предыдущая произошла 5 сентября.
Редкинский опытный завод — одно из старейших предприятий химической промышленности в России. Он производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности.