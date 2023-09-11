В НАТО высказались по поводу Армении

Североатлантический альянс не рассматривает возможность расширения блока за счет Армении, а сам Ереван не подавал заявку на вступление в альянс. Об этом сообщили в НАТО, комментируя заявление председателя Европейского комитета по развитию альянса Гюнтера Фелингера.

"Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения - его собственные и не отражают точку зрения альянса", - заявил представитель блока, отметив, что Европейский комитет по развитию НАТО не является органом или комитетом альянса, несмотря на название.

В НАТО подчеркнули, что партнеры альянса должны сами определять уровень своих отношений с ним, а также сообщили, что от Армении "не поступало официального запроса на присоединение к альянсу".

4 сентября председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.