Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:27

В статье, опубликованной в итальянском издании il Giornale, сообщается, что Афганистан, вернувшийся под власть движения «Талибан», становится проблемным государством. Организации «Аль-Каида», ИГИЛ и «Талибан» сформировали на его территории альянс, под контролем которого находятся более 10 тысяч террористов-смертников. Деньги, полученные от наркотрафика и торговли людьми, используются для финансирования джихадистов. Афганистан превратился в настоящее убежище для международных террористов и является «в сто раз более опасной страной», чем был во время терактов, совершенных 11 сентября 2001 года в США. В настоящее время на территории страны действуют 22 террористические группировки, которые хорошо вооружены и оснащены по последнему слову техники. Бывший военный атташе Афганистана в Риме полковник Джаки Хойстани утверждает, что рано или поздно на Западе произойдет более разрушительный теракт, чем во время печально известных событий 11 сентября.

Итальянское издание предало огласке доклад ООН, основанный на разведывательной информации входящих в него государств. В нем говорится, что в распоряжении афганских террористов имеются десятки тренировочных лагерей, баз и казарм, в том числе оставленных два года назад западными войсками. Il Giornale отмечает рост террористических атак из Афганистана на соседние страны, а также заявляет, что с ноября прошлого года джихадистская группировка «Техрик-и-Талибан-Пакистан» осуществила более сотни терактов в Пакистане. Недавно пакистанскому правительству пришлось закрыть границу с опасным соседом. Официальный Исламабад потребовал от режима талибов прекратить использование территории Афганистана в качестве плацдарма для террористических атак. 30 августа боевики «Ансарулла Джамаат» — одной из 22 террористических группировок, базирующихся в Афганистане, пересекли границу с Таджикистаном. Трое из них были убиты в бою с силовиками, у них изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Среди них — снайперские винтовки М-4 и приборы ночного видения, которые оставила американская армия. В докладе, представленном Совету Безопасности ООН, поясняется, что после вывода войск Запада «альянс «Талибана» и «Аль-Каиды» был занят единственным делом – укреплением своих позиций».