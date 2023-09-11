Часть азербайджанцев-боевиков ИГИЛ перебралась из Сирии в Афганистан наш обзор

Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az

В статье, опубликованной в итальянском издании il Giornale, сообщается, что Афганистан, вернувшийся под власть движения «Талибан», становится проблемным государством. Организации «Аль-Каида», ИГИЛ и «Талибан» сформировали на его территории альянс, под контролем которого находятся более 10 тысяч террористов-смертников. Деньги, полученные от наркотрафика и торговли людьми, используются для финансирования джихадистов.

Афганистан превратился в настоящее убежище для международных террористов и является «в сто раз более опасной страной», чем был во время терактов, совершенных 11 сентября 2001 года в США. В настоящее время на территории страны действуют 22 террористические группировки, которые хорошо вооружены и оснащены по последнему слову техники. Бывший военный атташе Афганистана в Риме полковник Джаки Хойстани утверждает, что рано или поздно на Западе произойдет более разрушительный теракт, чем во время печально известных событий 11 сентября.

«Аль-Каида», ИГИЛ и «Талибан» сформировали на территории Афганистана альянс, под контролем которого находятся более 10 тысяч террористов-смертников

Итальянское издание предало огласке доклад ООН, основанный на разведывательной информации входящих в него государств. В нем говорится, что в распоряжении афганских террористов имеются десятки тренировочных лагерей, баз и казарм, в том числе оставленных два года назад западными войсками.

Il Giornale отмечает рост террористических атак из Афганистана на соседние страны, а также заявляет, что с ноября прошлого года джихадистская группировка «Техрик-и-Талибан-Пакистан» осуществила более сотни терактов в Пакистане. Недавно пакистанскому правительству пришлось закрыть границу с опасным соседом. Официальный Исламабад потребовал от режима талибов прекратить использование территории Афганистана в качестве плацдарма для террористических атак.

30 августа боевики «Ансарулла Джамаат» — одной из 22 террористических группировок, базирующихся в Афганистане, пересекли границу с Таджикистаном. Трое из них были убиты в бою с силовиками, у них изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Среди них — снайперские винтовки М-4 и приборы ночного видения, которые оставила американская армия. В докладе, представленном Совету Безопасности ООН, поясняется, что после вывода войск Запада «альянс «Талибана» и «Аль-Каиды» был занят единственным делом – укреплением своих позиций».

Число членов ИГИЛ и членов их семей в Афганистане составляет от 4 до 6 тысяч человек. Они состоят в основном из афганцев, но среди них есть также азербайджанцы, пакистанцы, чеченцы, турки и арабы из Сирии

По данным издания, у «Аль-Каиды» сейчас в Афганистане находится от 30 до 60 командиров, более 400 боевиков и более 1600 членов их семей. Они получают деньги из-за границы, в том числе через криптовалюту. «Аль-Каиду» контролирует 12-й отдел Главного разведывательного управления «Талибана», который занимается всеми экстремистскими группировками и иностранными добровольцами. Число членов ИГИЛ и членов их семей в Афганистане составляет от 4 до 6 тысяч человек. Они состоят в основном из афганцев, но среди них есть также азербайджанцы, пакистанцы, чеченцы, турки и арабы из Сирии. Базы ИГИЛ расположены в основном на севере страны: с прошлого года было создано еще пять тренировочных баз.

Среди других террористических организаций наибольшую тревогу вызывает картель пакистанского крыла «Талибана», состоящий из различных группировок. По оценкам ООН, в Афганистане насчитывается от 4 до 10 тысяч его боевиков, главным образом в восточных провинциях. «Исламское движение Восточного Туркестана» насчитывает от 300 до 1200 последователей и представляет собой группу, которая стремится «освободить» китайский регион Синьцзян путем основания там «халифата». Афганистан также является убежищем для «Исламского движения Узбекистана», которое хочет превратить бывшую советскую республику в «эмират».

Джорджио Баттисти - генерал в отставке и первый офицер, прибывший в Кабул в конце 2001 года, предупреждает: «Спустя двадцать два года после 11 сентября угроза джихада стала сильнее и обширнее, чем когда-либо. Если Запад не хочет сдаваться, ему придется продолжать решительно бороться, но при этом учиться на ошибках, допущенных в Афганистане».