Захарова об армянской мифологии и «Вагнере»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «мифологией» информацию о том, что 3000 наемников ЧВК «Вагнер» планируют вместе с местными силами в Армении свергнуть премьер-министра Никола Пашиняна.

«Может быть, есть их («вагнеровцев») фотографии, видео? На каком основании делаются такие заявления? Почему три тысячи? Почему не три квадриллиона, почему не 1,5 человека? Откуда все это взялось? Где факты?

Если речь идет о таком количестве людей, то где они находятся? Это ведь (Армения) не страна с миллиардным населением. Это не страна с таким большим населением, они, вероятно, там увидели бы этих людей. Все это из очередной мифологии», - заявила Захарова.