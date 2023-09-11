Москва заявила Баку дипломатический демарш из-за заявления Министерства иностранных дел Азербайджана о «выборах» в «новых регионах» России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», – сказала Захарова, слова которой цитируют российские СМИ.

По словам представителя МИД России, подобные высказывания неприемлемы и не отвечают характеру союзничества: «Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики».