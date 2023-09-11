Захарова заявила, что действия Армении мешают нормализации отношений с Баку

Россия рассматривает действия Армении как недружественные в контексте возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мотивация Еревана должна объясняться и разъясняться армянской стороной. Для чего делается, почему? Они, кстати говоря, представили свои оценки. Но мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили и армянским нашим друзьям, партнерам по двусторонним каналам. Но уже на каком-то этапе стали говорить в публичной сфере, потому что вопросов стало больше», - сказала Захарова.

По ее словам, ратификация — не единичный шаг, который, как понимала армянская сторона, вызовет справедливые вопросы, а комплекс шагов.

Захарова заявила, что «Россия, безусловно, считает Армению суверенным государством, однако Москва говорила о вредоносности действий и заявлений Армении, которые могут нарушить процесс нормализации (армяно-азербайджанских отношений) в сторону эскалации, ухудшения».

«Они будут мешать реализации всего того, о чем договорились при российском посредничестве. Это все зафиксировано в заявлениях, которые имеют одобрения глав трех государств», - сказала она.

По словам Захаровой, «Россия заинтересована в настоящем урегулировании, не придуманном, не квази-урегулировании, а настоящем решении. И здесь нет формального подхода, нет исключительно дипломатической практики. С российской стороны есть попытка объяснить, что это вредит не России, что эти аррогантные шаги, которые предпринимаются, не способствуют урегулированию».