12 сентября 2023 года начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов принял граждан в административном здании главного офиса Службы в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

На приеме были заслушаны просьбы 48 граждан городов автономной республики. Вопросы касались призыва на действительную военную службу, трудоустройства, восстановления на действительной военной службе, наград и прочих вопросов.

В ходе приема Мурсал Ибрагимов внимательно выслушал обращение каждого гражданина, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в короткие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, другая - направлена на дальнейшее рассмотрение.