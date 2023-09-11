Министр обороны Ирана: Войны между Азербайджаном и Арменией не будет

Иран считает, что военного противостояния между Арменией и Азербайджаном в ближайшем будущем не случится. Так сказал министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштиани.

«Мы верим, что войны на Кавказе не будет, и четко изложили позицию Исламской Республики Иран по этому вопросу, - приводит его слова агентство Tasnim. - Мы не приемлем изменения границ между государствами, однако полагаем, что ничего серьезного в регионе в ближайшее время не произойдет».